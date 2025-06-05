Пашинян заявил, что Армения потеряла часть территории, но обрела государство

На встрече в Ереванском государственном университете премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после военного конфликта с Азербайджаном страна перешла к формированию более независимого государственного курса.
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