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Царьград

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Путин назначил Андрея Кикотя на ключевую должность в МВД России

Путин назначил Андрея Кикотя на ключевую должность в МВД России

Президент Владимир Путин утвердил назначение Андрея Кикотя, ранее занимавшего пост первого заместителя главы МВД, на должность руководителя Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан в Министерстве внутренних дел России.

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