Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка

Сегодня 4,6K прочитали Концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором 22 марта произошел теракт, находится в залоге у Газпромбанка, свидетельствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которую изучил РБК.
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