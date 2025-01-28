Вплоть до высшей меры: Что значит по-китайски «ловить мух и тигров» Валентин Катасонов Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Российские СМИ и российские чиновники с высоких трибун уже почти три года (с момента начала специальной военной операции на Украине и санкционной войны Запада против нашей страны) твердят о резком сближении Российской Федерации и Китайской Народной Республики в самых разных сферах.
Опыт КНР, который Москва категорически не желает применять, хотя много об этом говорит
Комментарии
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Олег Самойлов
Вот при СССР была смертная казнь за всякие преступления, но по непонятной причине ТАКИХ преступлений почему-то НЕ убывало! Интересно, ПОЧЕМУ???
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2 час.
Вячеслав Денисов
Китай сейчас - страна с передовой экономикой, армия которой и по численности, и по вооружению сравнима с американской, только лучше качеством! И вороватых генералов там нет вообще!
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2 час.
Олег Самойлов
Во как! Вячеслав Денисов ЛИЧНО с китайскими генералами общался? Насчет передовой экономики - кто бы спорил! Если бы в девяностые В Россию, а НЕ в Китай, гнали такими объемами производства и технологии, как в Китай, а россияне, но НЕ китайцы, чтобы работали так, как работали китайцы, то мне ОЧЕНЬ интересно, КАК бы Китай выглядел сейчас!
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2 час.
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