Опыт КНР, который Москва категорически не желает применять, хотя много об этом говорит

Китай сейчас - страна с передовой экономикой, армия которой и по численности, и по вооружению сравнима с американской, только лучше качеством! И вороватых генералов там нет вообще!

Олег Самойлов

Во как! Вячеслав Денисов ЛИЧНО с китайскими генералами общался? Насчет передовой экономики - кто бы спорил! Если бы в девяностые В Россию, а НЕ в Китай, гнали такими объемами производства и технологии, как в Китай, а россияне, но НЕ китайцы, чтобы работали так, как работали китайцы, то мне ОЧЕНЬ интересно, КАК бы Китай выглядел сейчас!