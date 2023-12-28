"Оил Ресурс" обновила фирменный стиль

Российская вертикально-интегрированная нефтяная компания Oil Resource провела ребрендинг. В рамках ребрендинга разработаны новые стандарты, которые будут использоваться в оформлении офисов и спецтехники, а также носителей фирменного стиля — рекламных материалов компании и спецодежды для персонала, сообщила компания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии