"Оил Ресурс" обновила фирменный стиль

Российская вертикально-интегрированная нефтяная компания Oil Resource провела ребрендинг. В рамках ребрендинга разработаны новые стандарты, которые будут использоваться в оформлении офисов и спецтехники, а также носителей фирменного стиля — рекламных материалов компании и спецодежды для персонала, сообщила компания.