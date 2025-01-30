Политолог предположил судьбу Гренландии при администрации Трампа

REUTERS/Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS/File Phot Администрация президента США Дональда Трампа будет учитывать мнение населения Гренландии при определении дальнейшей судьбы острова, однако оно может измениться, предположил политолог Сергей Марков.
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