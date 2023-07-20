С момента появления генеративного искусственного интеллекта, воплощенного в ChatGPT, новостные редакции по всему миру задаются вопросом о том, как эта технология повлияет на работу журналистов и к какой дезинформации могут привести тексты, написанные бота

С момента появления генеративного искусственного интеллекта, воплощенного в ChatGPT, редакции по всему миру задавались вопросом, как эта технология повлияет на работу журналистов и к чему могут привести дезинформационные тексты, написанные ботами.
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