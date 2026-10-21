❗️ Хотел быстро оформить авто и попал под статью: крымчанину грозит до двух лет за взятку полицейскому В Севастополе владелец фургона Mercedes‑Benz Vito из Крыма попытался дать взятку автоинспектору, чтобы незаконно зарегистрировать машину.