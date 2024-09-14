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Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз упали до минимума с 2021 года

Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз упали до минимума с 2021 года

В июле США резко сократили экспорт сжиженного природного газа в Евросоюз, из-за чего доходы поставщиков упали до минимума с 2021 года, сообщает РИА Новости на основании анализа данных американской статслужбы.

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