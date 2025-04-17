"Швабру надо бросать": Певица Слава предложила Петросяну жениться на ней

Артистка считает, что нынешняя 36-летняя супруга юмориста для него слишком молода.Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, обратилась к известному юмористу, народному артисту РСФСР Евгению Петросяну с предложением… руки и сердца.