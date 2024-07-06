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Илон Маск заявил, что в США давно нет президента

Илон Маск заявил, что в США давно нет президента

Американский миллиардер Илон Маск в социальной сети заявил, что в США давно нет президента. Он отреагировал на статью издания The New York Times, где шла речь о необходимости президента для Америки, и выразил согласие по поводу того, что, кажется, у страны уже давно нет настоящего главы государства.

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