В Белом доме объяснили, почему США не участвуют в отражении воздушных атак на Украину

Как заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США не будут помогать Украине в перехвате воздушных целей так же, как они это делали для Израиля во время иранской атаки.
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