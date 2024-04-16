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В Белом доме объяснили, почему США не участвуют в отражении воздушных атак на Украину

В Белом доме объяснили, почему США не участвуют в отражении воздушных атак на Украину

Как заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США не будут помогать Украине в перехвате воздушных целей так же, как они это делали для Израиля во время иранской атаки.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Американцы БОЯТСА  быть  ВТЯНУТЫМИ НАПРЯМУЮ  и  ПОЛУЧИТЬ  по  ЗУБАМ от  РОССИИ ....!!!
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