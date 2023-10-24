Макрон выразил поддержку Израилю в борьбе с терроризмом

Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с главой Израиля Исааком Герцогом в Иерусалиме заявил, что Париж продолжит стоять плечом к плечу с еврейским государством, страну не оставят один на один в борьбе с терроризмом.
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