Суд в Омске отправил в СИЗО двух 16-летних подростков, которые подожгли вертолет на аэродроме Омск-Северный.
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Суд в Омске отправил в СИЗО двух 16-летних подростков, которые подожгли вертолет на аэродроме Омск-Северный.