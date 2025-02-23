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Какие 4 простые шага помогут вам стать счастливым человеком

Какие 4 простые шага помогут вам стать счастливым человеком

Какие 4 простые шага помогут вам стать счастливым человеком Алёна ЮрьеваВ условиях современной жизни, когда кажется, что нужно постоянно спешить и бороться за время, идея медленного образа жизни, или «Slow life», становится все более популярной.

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