В деревне Сухая Орлица Орловского МО отремонтируют дорогу

В Орловском МО за 17 млн рублей отремонтируют 300 метров сельской дороги. Администрация Орловского МО подвела итоги электронных торгов по выбору подрядчика на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.
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