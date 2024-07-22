RS: Европа, а также РФ и Украина, наконец, обратили внимание на кандидата от республиканцев

Особенно остро отреагировали в Киеве на одну лишь возможность возвращения Трампа в Белый дом. Больше сбрасывать со счетов его кандидатуру уже нельзя и приходится прислушиваться к его словам так, как будто он уже занял высший пост в Вашингтоне.
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