Музыкальное шоу ABBA Mia с симфоническим оркестром

ABBA — один из самых успешных коллективов за всю историю поп-музыки. Хиты Dancing Queen, Mamma Mia, SOS и другие песни группы не утрачивают популярность, а без композиции Happy New Year уже сложно представить себе Новый год.
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