Политолог Романова: отношения Исландии и ЕС не ухудшатся после референдума

Доктор политических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова выразила мнение, что отношения Исландии и Евросоюза не ухудшатся после референдума о возобновлении переговоров по евроинтеграции страны.