За год до президентских выборов в США Байден по опросам уступает Трампу. Комментарий Георгия Бовта

Соцопрос, проведенный газетой The New York Times, показал, что Байден, если бы выборы проходили сейчас, проигрывает Трампу в пяти из шести так называемых колеблющихся штатов, голоса которых в прошлый раз склонили чашу весов в пользу Байдена.
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