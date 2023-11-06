За год до президентских выборов в США Байден по опросам уступает Трампу. Комментарий Георгия Бовта

Соцопрос, проведенный газетой The New York Times, показал, что Байден, если бы выборы проходили сейчас, проигрывает Трампу в пяти из шести так называемых колеблющихся штатов, голоса которых в прошлый раз склонили чашу весов в пользу Байдена.