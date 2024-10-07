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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Авербух о Путине: «Такого отношения к спорту, обеспечения спортсменов и их мотивации, думаю, за всю историю советского и российского спорта не было никогда»

Сегодня, 7 октября, президенту России исполняется 72 года. «Безусловно, в первую очередь в адрес Владимира Владимировича хочется выразить слова благодарности! Такого отношения к спорту, сооружения спортивных объектов, обеспечения спортсменов и их мотивации, думаю, за всю историю советского и российского спорта, как у Путина, не было никогда! Это не просто слова – достаточно увидеть то огромное количество спортивных объектов, в том числе моих любимых ледовых дворцов, которые есть во всех регионах России.

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