Шеф Пентагона приказал остановить кибердеятельность против России

Византий ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, сообщает в пятницу профильное издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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