Путин: РФ готова подать газ в Европу по трубе "Северного потока - 2"

Global Look Press/Pius Koller via www.imago-images/www.imago-images.de Россия готова поставлять газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока – 2", однако Германия ее не открывает, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.