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Президент Венесуэлы Мадуро: Путин - один из величайших лидеров мира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает главу российского государства Владимира Путина одним из величайших лидеров мира, который вывел Российскую Федерацию на этап развития, на котором она стала новой сверхдержавой.

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