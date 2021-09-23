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«В традиции Франции противостоять Америке»: как могут измениться отношения Парижа и Вашингтона после создания AUKUS

«В традиции Франции противостоять Америке»: как могут измениться отношения Парижа и Вашингтона после создания AUKUS

Джо Байден и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор — это их первый диалог после конфликта на фоне разрыва Австралией контракта с Парижем на поставку субмарин.

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