⚖️ Севастополец проведёт в колонии 21 год за госизмену и подготовку теракта в админздании Мужчину завербовали украинские кураторы в 2022 году.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚖️ Севастополец проведёт в колонии 21 год за госизмену и подготовку теракта в админздании Мужчину завербовали украинские кураторы в 2022 году.