Белоусов анонсировал значимые и весомые решения совместно с Китаем

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов, и у них есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации.
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