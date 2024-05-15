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Тупик в диалоге по Украине и угрозы «расчленить» Россию: Путин дал интервью перед поездкой в Китай

Тупик в диалоге по Украине и угрозы «расчленить» Россию: Путин дал интервью перед поездкой в Китай

Российский президент Владимир Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа». В нем российский лидер рассказал, что его страна никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, тогда как Запад пытается «изолировать» и «ослабить» Россию.

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