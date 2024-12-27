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Прогноз Вучича по скорому запуску «Северного потока» оценили

Прогноз Вучича по скорому запуску «Северного потока» оценили

Запуск газопровода «Северный поток» через год при переходе к американским инвесторам маловероятен, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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