Прогноз Вучича по скорому запуску «Северного потока» оценили

Запуск газопровода «Северный поток» через год при переходе к американским инвесторам маловероятен, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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