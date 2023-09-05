Фондовые индексы Токио демонстрируют 7-дневное ралли

Токийские фондовые индексы завершили торги вторника новым повышением, демонстрируя редкое 7-дневное ралли, а второй по значимости японский индекс Topix обновил 33-летний максимум третью биржевую сессию подряд, показывают биржевые данные 5 сентября.
Токийские фондовые индексы завершили торги вторника новым повышением, демонстрируя редкое 7-дневное ралли, а второй по значимости японский индекс Topix обновил 33-летний максимум третью биржевую сессию подряд, показывают биржевые данные 5 сентября.
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