smi.today

4 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    ПОКА мы не изнахратим этих пиндосов и англоскунсов, - они так и будут парить нам мозги...!  А заодно и всей ГЕЙЕВРОПЕ!Байден на G20 зая...
  • Александр Макеев
    Китай с востока на запад занимает 5 часовых поясов, а Россия занимает 11 часовых поясов. Географически Китай находитс...В правительстве о...
  • Серж Южанин
    «С Турцией мы сов...

Фондовые индексы Токио демонстрируют 7-дневное ралли

Фондовые индексы Токио демонстрируют 7-дневное ралли

Токийские фондовые индексы завершили торги вторника новым повышением, демонстрируя редкое 7-дневное ралли, а второй по значимости японский индекс Topix обновил 33-летний максимум третью биржевую сессию подряд, показывают биржевые данные 5 сентября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх