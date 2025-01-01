Настоящая зима придет в центр России в январе

Декабрь — первый зимний месяц — не порадовал любителей русской зимы в Центральной России. Среднемесячная температура воздуха на два градуса превысила климатическую норму, почти полмесяца наблюдалась оттепель, а снежный покров оказался на 10 см ниже положенного.
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