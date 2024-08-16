Не задумываясь о сказанном, украинские солдаты рассказывают международным СМИ о том, как они грабят российские села и магазины, а также о своих собственных поражениях в бою, выставляя это словно подвиг.
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