Олег Пароев рассказал о причинах снижения прибыли "Вкусно - и точка"

Генеральный директор "Вкусно - и точка" Олег Пароев объяснил снижение чистой прибыли компании в 2025 году влиянием макроэкономических факторов, такими как повышение налоговой ставки и инвестирование в расширение сети и зарплаты сотрудников.
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