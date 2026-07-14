Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Олег Пароев рассказал о причинах снижения прибыли "Вкусно - и точка"

Олег Пароев рассказал о причинах снижения прибыли "Вкусно - и точка"

Генеральный директор "Вкусно - и точка" Олег Пароев объяснил снижение чистой прибыли компании в 2025 году влиянием макроэкономических факторов, такими как повышение налоговой ставки и инвестирование в расширение сети и зарплаты сотрудников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Рудзит
Когда придурки поймут - это полное ожирение будут? Это не 5 колонна  это 10 конец России!!!
Ответить
4 н.