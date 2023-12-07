«Я бы не пережил»: Леонид Якубович высказался о собственной эмиграции

Леонид Якубович уже больше 30 лет работает на Первом канале и ведет программу «Поле чудес». Ходили слухи, что из-за внешних обстоятельств программу уберут из сетки вещания, однако она продолжает выходить в эфир и радовать зрителей.
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