ВДНХ впервые станет площадкой для проведения VK Fest в Москве: 18 и 19 июля пространство Главной выставки страны подарит фестивалю новый формат — с расширенными тематическими зонами, дополнительными местами для отдыха и возможностью свободно перемещаться между площадками.