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МОСИНФОРМ

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ВДНХ впервые станет площадкой для проведения VK Fest в Москве

ВДНХ впервые станет площадкой для проведения VK Fest в Москве

ВДНХ впервые станет площадкой для проведения VK Fest в Москве: 18 и 19 июля пространство Главной выставки страны подарит фестивалю новый формат — с расширенными тематическими зонами, дополнительными местами для отдыха и возможностью свободно перемещаться между площадками.

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