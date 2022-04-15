Прощание со свободно конвертируемым рублем, запрет грузоперевозок в ЕС и дефицит бумаги в России «Военная операция» продолжается уже почти два месяца, переговоры зашли в тупик и, судя по событиям прошедшей недели, вряд ли скоро из него выйдут.