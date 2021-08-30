Время узнать правду!Политика"Стоп-мигрант"! В самом западном регионе России вводят ограничения для непрошеных гостей Глава Калининградской области Антон Алиханов, самый молодой губернатор России, поставил эффективный заслон мигрантам.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumМолодец этот губернатор....Заботится о своей области и ее жителях...Владимир СиденкоПринимает бизнес на работу мигрантов из бывших "братских"республик - ради бога пусть так и продолжают. Но для этой категории бизнеса необходимо внести изменения в налоговое законодательство путем повышения налога на прибыль, НДС и т.д. в разы и в результате им просто станет невыгодно брать эту братию. Иначе этот поток не остановить и Россию превратят в халифат.Валентин ПоляковТак значит таранивший автомобиль курьера Сергея Захарова актёр Михаил Ефремов выполнял программу «Стоп мигрант»! Шутка...ААлександрМигранты, добивающиеся роста оплаты их труда, показали главное: увеличение доходов трудящихся происходит не по доброй воле работодателя, не за счет подачек, а как результат соотношения сил работников и работодателей. С остальными «достижениями» мигрантов пусть разбираются миграционная служба и МВД. А все чаще и ФСБ. Как не умели у нас управлять государством, так ничему и не научились. Все на самотек. Вот и притекло и припекло. Здравствуй, жареный петух! Это по-русски! Т.е. по-калининградски, по-московски, по-рязански. Когда же по-российски?!ААлександрP.S.: Организованных работников, а не кликуш из ЕР, СР, ЛДПР, извините, КПРФ.Sergej KostinМэр поступил правильно, мудро. Мигранты это инвазивная популяция, именно так, так как собирается в этнические группировки, под час криминальные, под названием диаспора, от которых ничего хорошего ждать не приходится. (СССР давно ушел в прошлое и не зачем всякий не понятный, агрессивный, дикий и не очень "продвинутый" контингент тащить в Россию) Поэтому, если эти мигранты сразу не принимают условия жизни в России и ее законы, таких "чужеродных, преступных элементов" надо срочно возвращать на родину, откуда они приехали с пожизненным запретом на возвращение в Россию. И если они уже получили временное проживание или паспорт то обязательно должны находится под контролем в течении пяти лет по прибытию в Россию. И если эти мигранты совершили нарушение общественного порядка, участвовали в разного рода в недозволенных мероприятиях, в воровстве, в терроризме, драках, в бандитских разборках или в других уголовно наказуемых преступлениях - то таких понаехавших граждан требуется выдворять из России и за одно и тех кто за них в России поручался и пригрел у себя, то есть дал кров и деньги. Тогда и порядок будет. Надо заставлять понаехавших уважать русских и законы России, тогда будет толк, порядок и спокойствие. Союз давно закончился, эти мигранты хотели независимости, теперь приезжают и бандитизмом занимаются. Таких отлавливать и билет в зубы в один конец, пускай валят в свои аулы, степи и горы, домой бандюганов.Комментировать
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