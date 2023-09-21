В Карабахе убиты российские миротворцы

Совершенно прав Авершин. Неужели мало гибнут молодые ребята из России или его национальных районов. Кому это выгодно. Скорее всего правителям для того, чтобы уйти от ответственности ошибок правителей Кремля и их прихвостней.

Анатолий Рябенко

Зачем России брать на себя ещё что то армянское. У России своей головной боли больше чем не надо. Пусть армяне разбираются сами у себя. Россия обязана ликвидировать армянские диаспоры на территории страны. Хотели Армении помочь своими миротворческими силами, а потеряли своих парней из-за расстрела миротворцев вместо спасибо за помощь. Такое НЕ ПРОЩАЮТ.