Пятеро российских миротворцев, передвигавшихся на автомобиле УАЗ Патриот, погибли в районе села Джанятаг (Чанкатах) Мардакертского (Мартакертского) района Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
В Карабахе убиты российские миротворцы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НА
Нуртаза Абдуллаев
Совершенно прав Авершин. Неужели мало гибнут молодые ребята из России или его национальных районов. Кому это выгодно. Скорее всего правителям для того, чтобы уйти от ответственности ошибок правителей Кремля и их прихвостней.
Ответить
10 час.
Анатолий Рябенко
Зачем России брать на себя ещё что то армянское. У России своей головной боли больше чем не надо. Пусть армяне разбираются сами у себя. Россия обязана ликвидировать армянские диаспоры на территории страны. Хотели Армении помочь своими миротворческими силами, а потеряли своих парней из-за расстрела миротворцев вместо спасибо за помощь. Такое НЕ ПРОЩАЮТ.
Ответить
8 час.
РР
Ринат Рамазанов
Аффтар - пидор, у которого во всем виноваты большевики, что-то сделавшие "неправильно" сто лет назад. Гандон...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии