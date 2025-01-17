Крымские десантники рассказали об освобождении Леонидово и Александрии в Курской области Недавно освобожденные от оккупантов Леонидово и Александрию в Курской области штурмовали бойцы 56-го гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии.