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В РФ указали на пример КНР в укрытии самолетов ядерной триады

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал ответ на заявление военного эксперта Олега Шаландина, утверждавшего о невозможности укрытия самолетов, входящих в состав ядерной триады, приведя в пример опыт Китая.

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Комментарии
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Константин Самарин
Пока &quot;Пятая колонна&quot; уверенно чувствует себя на самом верху правления Россией, ничего не изменится. Пока генералы больше заботятся о личном благополучии, чем о проблемах армии, ничего не изменится.
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