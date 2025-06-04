В РФ указали на пример КНР в укрытии самолетов ядерной триады

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал ответ на заявление военного эксперта Олега Шаландина, утверждавшего о невозможности укрытия самолетов, входящих в состав ядерной триады, приведя в пример опыт Китая.
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