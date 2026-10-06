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Аргументы и Факты

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Взрыв мостов у Запорожья парализует ВСУ: назван способ переломить ход СВО

Взрыв мостов у Запорожья парализует ВСУ: назван способ переломить ход СВО

В Запорожье расположено три стратегически важных для ВСУ моста, поражение которых приведет к транспортному коллапсу и проблемам с переброской резервов и техники.

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