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Татар-информ

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За прошедшую ночь над Россией перехватили 571 вражеский БПЛА

За прошедшую ночь над Россией перехватили 571 вражеский БПЛА

Прошедшей ночью силы ПВО перехватили 571 украинский БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Беспилотники были сбиты над граничащими с Украиной регионами, а также над Ленинградской, Новгородской, Тульской, Московской и другими областями.

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