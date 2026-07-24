За прошедшую ночь над Россией перехватили 571 вражеский БПЛА

Прошедшей ночью силы ПВО перехватили 571 украинский БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Беспилотники были сбиты над граничащими с Украиной регионами, а также над Ленинградской, Новгородской, Тульской, Московской и другими областями.
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