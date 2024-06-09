Попавшиеся со шпаргалками школьники не смогут пересдать ЕГЭ

Они смогут снова прийти на экзамен только через год.фото: obrnadzor.gov.ru--> Участники ЕГЭ, которых удалили с экзамена за использование телефона или шпаргалок, смогут его пересдать только через год, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
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