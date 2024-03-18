В Симферополе задержали россиянку, готовившую теракт на железной дороге

ФСБ пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. Фото: Наталья СомоваВ результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» с целью нарушения военных перевозок.