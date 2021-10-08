Русская весна

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Стали известны слова, выдающие телефонных мошенников

Стали известны слова, выдающие телефонных мошенников

Телефонных мошенников можно распознать по словосочетаниям «лицевой счет» и «финансовая ячейка», говорится в исследовании компании — производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

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