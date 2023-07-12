Пожалуй, сегодня определилось главное событие этого месяца, для Украины. В Вильнюсе прошёл 1 день саммита НАТО, где украинские власти возлагали большие надежды в вопросе членства Украины в этом блоке.
Такого унижения Зеленский ещё не получал, от западных "друзей"
Комментарии
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zn
zygmund nedialkow
Цели определены, Украина для американцев
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2 час.
Николай Черногорец
Когда-нибудь кто-то с кого-то спросит за погибших ИЗ-ЗА ЭТОГО! А может, и не спросит, как не спросили за Афган, за новогодний штурм Грозного, да много за чего...
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1 час.
Николай Черногорец
А может, прямо сказать, что кровь убитых и раненых мирных жителей Донбасса, Белгородской и других русских областей на руках тех, кто допустил и участвовал в этих " договорнячках", кто допустил переброску натовских ракет через границу и провоз их через ВСЮ украину к ЛБС?
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1 час.
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