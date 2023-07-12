Такого унижения Зеленский ещё не получал, от западных "друзей"

Когда-нибудь кто-то с кого-то спросит за погибших ИЗ-ЗА ЭТОГО! А может, и не спросит, как не спросили за Афган, за новогодний штурм Грозного, да много за чего...

Николай Черногорец

А может, прямо сказать, что кровь убитых и раненых мирных жителей Донбасса, Белгородской и других русских областей на руках тех, кто допустил и участвовал в этих " договорнячках", кто допустил переброску натовских ракет через границу и провоз их через ВСЮ украину к ЛБС?