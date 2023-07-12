Темы дня

124 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий
    Лучше отсидеть на зоне, чем быть зарезанным как баран.С живого человека...
  • андрей снегирев
    продажная фемидаГуманный суд или ...
  • Sergej
    Генадий,молодёжь может постоять за себя и помочь другим,но если арестуют то как ты думаешь кто будет крайний,всё как ...С живого человека...

Такого унижения Зеленский ещё не получал, от западных "друзей"

Такого унижения Зеленский ещё не получал, от западных "друзей"

Пожалуй, сегодня определилось главное событие этого месяца, для Украины. В Вильнюсе прошёл 1 день саммита НАТО, где украинские власти возлагали большие надежды в вопросе членства Украины в этом блоке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
zn
zygmund nedialkow
Цели определены, Украина для американцев
Ответить
2 час.
Николай Черногорец
Когда-нибудь кто-то с кого-то спросит за погибших ИЗ-ЗА ЭТОГО! А может, и не спросит, как не спросили за Афган, за новогодний штурм Грозного, да много за чего...
Ответить
1 час.
Николай Черногорец
А может, прямо сказать, что кровь убитых и раненых мирных жителей Донбасса, Белгородской и других русских областей на руках тех, кто допустил и участвовал в этих &quot; договорнячках&quot;, кто допустил переброску натовских ракет через границу и провоз их через ВСЮ украину к ЛБС?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх