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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пиняев о «Локо»: «Дедовщины нет, к счастью – все желают молодежи только развития. Если правильно реагируешь на ошибки, то все простится»

«В нашей команде, к счастью, нет дедовщины. Это дает возможность молодым развиваться. От Димы Баринова и других опытных футболистов идет только поддержка, исключительно рабочий подсказ.

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