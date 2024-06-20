Певица Zivert вернется на сцену в сентябре

Известная российская артистка Юлия Зиверт, популярная под сценическим именем Zivert, была вынуждена приостановить свою музыкальную карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем, связанных с заболеванием позвоночника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии