СМИ. Актуальные новости - здесьПолитика"Ой вэй, ми не гаcжигаим, шо ви" - "это таки ддгугое" - ви ни панимаити!Захарова раскритиковала невежество ведущих «Эха Москвы» после беседы о выплатах ФРГ евреям-блокадникам.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий Лановой«Давай возьмём двух советских бабушек. Одна еврейка(практически отсиживавшаяся на теплом месте). Вторая нееврейка(работавшая на любых неженских работах). Очевидно, у бабушки еврейки было намного больше проблем( как пристроится на работу, чтобы не работать). Наверняка у неё меньше пенсия(а это огромное вранье)»Комментировать
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