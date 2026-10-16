Водитель и владелец автомобиля, сбившего мужчину в инвалидной коляске на нерегулируемом пешеходном переходе в Новосибирске, по решению Заельцовского районного суда выплатят пострадавшему свыше 125 тысяч рублей за материальный ущерб и 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.