Водитель и владелец автомобиля, сбившего мужчину в инвалидной коляске на нерегулируемом пешеходном переходе в Новосибирске, по решению Заельцовского районного суда выплатят пострадавшему свыше 125 тысяч рублей за материальный ущерб и 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.
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